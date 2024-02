© Foto: DALL-E



Die Rallye am Kryptomarkt scheint ungebrochen. Erstmals seit November 2021 hat der Bitcoin zeitweise wieder die Marke von 59. 000 US-Dollar überschritten. Der Bitcoin-Halving im April scheint nun in den Fokus zu rücken. Der Bitcoin ist am Mittwochmorgen erstmals seit November 2021 wieder über die Marke von 59. 000 US-Dollar geklettert. Aktuell notiert die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt laut Coinmarketcap rund fünf Prozent im Plus bei 59. 420 US-Dollar je Token (09:58 Uhr). Damit ist der Bitcoin nicht mehr weit von seinem Allzeithoch von rund 69. 000 Dollar entfernt. Am Kryptomarkt hatte es zuletzt eine regelrechte Rallye gegeben. Der Bitcoin gewann allein seit Jahresbeginn mehr als …