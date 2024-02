Augsburg (www.anleihencheck.de) - Im Januar haben wir vorhergesagt, dass wir uns möglicherweise für einen etwas längeren Zeitraum auf höhere Zinsen einstellen müssen, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Die Entwicklung seitdem scheine die Prognose der Analysten zu bestätigen: Der Rentenmarkt preise nur noch drei Zinssenkungen in den USA ein. Das entspräche auch der Erwartung der amerikanischen Notenbank, sage Marko Behring, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank: "Der Markt erwartet zwar noch eine erste Zinssenkung für Juni, aber nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 55 Prozent." Auch in Europa erwarte der Zinsmarkt mittlerweile nur noch vier Zinssenkungen im Verlauf des Jahres und nicht mehr sechs, wie bisher. ...

