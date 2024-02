Hannover (www.anleihencheck.de) - Der Primärmarkt hält auch im sich dem Ende neigenden zweiten Handelsmonat des noch jungen Jahres einiges bereit, so Dr. Frederik Kunze und Lukas Kühne von der NORD/LB in einer aktuellen Ausgabe von "Covered Bond & SSA View".Dies gelte insbesondere im Hinblick auf die Zusammensetzung der frischen Ware am Markt. Nachdem die Primärmarktaktivitäten anfänglich noch von Deals aus Deutschland oder Frankreich geprägt gewesen seien, präsentiere sich der "Emissionsmix" am aktuellen Rand weitaus heterogener, wie die sechs Deals aus sechs Jurisdiktionen an den vergangenen fünf Handelstagen gezeigt hätten. ...

