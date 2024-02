Es gibt Grund zu feiern - 35 Jahre Optionsschein

Werbung







Nun ist es schon über 35 Jahren her, dass die HSBC ihren ersten Optionsschein emittierte. Anlässlich zu diesem Jubiläum veranstalten wir am Mittwoch dem 28.02.2024 ein kostenloses Live Webinar.



Der Optionsschein feiert seinen 35. Geburtstag. Im Frühjahr 1989 emittierte die HSBC den ersten Standard-Optionsschein in Deutschland. An lässig dazu Veranstalten wir ein Jubiläums-Webinar. In diesem präsentieren wir neben einem geschichtlichen Exkurs auch die grundlegende Funktion sowie einige Möglichkeiten, wie Sie diese Produkte besonders effektiv einsetzen können.



Dieses findet am Mittwoch dem 28.02.2024 um 18:30 Uhr statt, die Teilnahme ist kostenlose und unkompliziert. Das Webinar wird wie gewohnt von unserem Produktexperten Julius Weiss gehalten Wählen Sie sich einfach mit Ihrem Gerät 10 Minuten vor Beginn ein, hierfür können Sie den Link unterhalb folgen. Wir freuen uns mit Ihnen gemeinsam den Geburtstag des Optionsscheins zu feiern.









Marktbeobachtung - 1. Ausgabe 2024



Für alle die jedoch nicht mehr bis zum Webinar warten möchten denen legen wir Ihnen zusätzlich unsere aktuelle Ausgabe der Marktbeobachtung ans Herz. In dieser erfahren Sie spannende Hintergründe und Geschichten über die letzten 35 Jahre und wie der Optionsschein laufen lernte. Zusätzlich dazu Ist in dieser Ausgabe ebenfalls eine besondere Analyse unseres Leiters der technischen Analyse Jörg Scherers enthalten.









