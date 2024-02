AlsterResearch veranstaltete einen Investoren-Roundtable mit HelloFreshs (HF)-Wettbewerber Marley Spoon. Während des gut besuchten Roundtables gab CEO Fabian Siegel wertvolle Einblicke in die Strategie, Marktaussichten und Wachstumstreiber, die z.T. auch für HelloFresh gelten. Ein Video des Roundtables ist unter www.research-hub.de/events verfügbar. Der relativ junge globale Markt für Kochboxen hat in den letzten zehn Jahren ein starkes Wachstum gezeigt und wird in den nächsten Jahren weiter dynamisch wachsen. Allerdings wurde die HF-Aktie nach der überraschenden Senkung der GJ23-Prognose im November 2023 deutlich abgestraft und hat sich seither kaum erholt. Im Vorfeld des für den 15. März 2023 angesetzten Geschäftsberichts sorgten Analystenkommentare bezüglich vieler Unsicherheiten für 2024 für zusätzliche Volatilität. Daher muss sich das Unternehmen bemühen, das Vertrauen des Marktes wiederzugewinnen. Um dies zu erreichen, muss HF im GJ24 liefern, was bereits für das 4. Quartal 23 versprochen wurde - vorausgesetzt, die Probleme in den US-Produktionsstätten sind gelöst. Die Analysten von AlsterResearch bestätigen ihre Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR 28,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/HelloFresh%20SE





China Knaller 2024: Diese 5 Aktien sind echte Geheim-Tipps Der kostenfreie China-Report enthüllt gleich fünf Geheim-Tipps, die zu echten Outperformern werden könnten. Lesen Sie den kostenfreien Report und nutzen Sie die Chancen rechtzeitig! Hier klicken