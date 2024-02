HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Swiss Re von 115 auf 125 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Schweizer Rückversicherer habe alle wichtigen Ziele für 2023 erreicht, schrieb Analyst Tryfonas Spyrou in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Unter anderem verwies er auf die erste Dividendenanhebung seit vier Jahren. Die Sorge der Anleger über die Rückstellungen für die Unfallversicherung, die seit 2015 die Erträge belasten, hält er für übertrieben. Spyrou geht davon aus, dass die Rückstellungen künftig überschaubar sein werden und Swiss Re aus einer Position der Stärke in das laufende Jahr gestartet ist./ck/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 17:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0126881561

