NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Just Eat Takeaway nach endgültigen Jahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Resultate des Essenslieferdiensts lägen im Rahmen der jüngsten Unternehmensaussagen zur Geschäftsentwicklung, schrieb Analystin Wassachon Udomsilpa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Ausblick auf 2024 entspreche den Konsensschätzungen. Die Profitabilitätsentwicklung der Niederländer sei ermutigend. Vorsichtig bleibt die Expertin aber für die mittelfristigen Wachstumsaussichten. Sie verweist auf die geringeren Investitionen des Unternehmens sowie das anhaltend schwierige Konsumumfeld./gl/mne



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2024 / 01:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2024 / 01:36 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0012015705

