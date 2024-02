Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Reserve Bank of New Zealand beschloss, den offiziellen Leitzins wie erwartet unverändert bei 5,5% zu belassen, so die Experten von XTB.Allerdings habe die Zentralbank ihre Prognose für den Spitzenwert von 5,7% auf 5,6% gesenkt und damit eine im Vergleich zu früheren Projektionen dovishere Haltung signalisiert. Diese Entscheidung, die mit den meisten Prognosen übereingestimmt habe, aber einigen Markterwartungen einer Zinserhöhung zuwidergelaufen sei, habe zu einem Ausverkauf des Neuseeländischen Dollars und einer Rally bei Anleihen geführt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...