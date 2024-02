Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5424/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #598: - ATX am Dienstag etwas leichter- Zahlen vom Flughafen- News von Porr, CA Immo, S Immo, Post, - Research zu Valneva, Verbund, Bawag- Vintage Content zu Intercell und Bawag- Dominik Hojas meint, dass der Wiener Markt von innen heraus erneuert gehört: https://audio-cd.at/page/podcast/5420/- Zertifikat des Tages #5: Buy the Dip bei RWE für ganz Mutige - 10x Long Faktor Optionsschein auf RWE (Emittent UBS) erklärthttps://open.spotify.com/episode/3TeGzYoJQvepccS0fk430m- ...

