Der Kurs der Viking Therapeutics-Aktie explodierte am Dienstag um über +120%. Damit setzt das Biotech-Papier seiner atemberaubenden Kursentwicklung in jüngster Vergangenheit die Krone auf. In den letzten drei Monaten schoss das Papier um +625% in die Höhe. Was macht die Viking Therapeutics-Aktie derzeit zu einem der hottest stocks auf dem Biotech-Markt? Viking Therapeutics vorgestellt Viking Therapeutics ist ein 2012 gegründetes Biotech-Unternehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...