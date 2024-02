Die GVH Assekuranzmakler GmbH und Co. KG wird Teil der ATTIKON Gruppe. Die Maklergruppe erweitert damit ihr Portfolio in den Bereichen Immobilienwirtschaft und Gewerbekunden. GVH sichert u. a. Risiken von Hausverwaltungen sowie deutscher Mittelständler ab. Die GVH Assekuranzmakler GmbH und Co. KG schließt sich der ATTIKON Gruppe an. Spätestens mit der Integration des unabhängigen Versicherungsmaklers zählt ATTIKON zu den Marktführern im Bereich der Immobilienwirtschaft, wie das Unternehmen mitteilt. ...

