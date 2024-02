Bernd Wünsche (Gurupress.de) - Nel Asa hat am Mittwochvormittag gute Zahlen vorgestellt. Die Chancen auf einen Durchbruch in der Branche schienen gut. Die Norweger selbst haben vorbörslich einen Aufschlag von mehr als 10 % geschafft. ITM Power profitierte davon indes nicht. Die Briten mussten am Mittwoch bis in die Mittagsstunden hinein einen Abschlag in Höhe von über -2,6 % hinnehmen. Damit ist die Aktie wieder [...]

Den vollständigen Artikel lesen ...