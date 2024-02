Wie im Vorjahr wird BASF für 2023 eine Dividende von 3,40 Euro je Aktie ausschütten. Somit fließen insgesamt 3 Milliarden Euro an die Aktionäre. Der freie Cashflow steht 2023 bei 2,7 Milliarden Euro und deckt die Ausschüttung nicht vollständig ab. Auch künftig will der DAX-Konzern seiner Dividendenpolitik treu bleiben. Man will nie weniger ausschütten ...

