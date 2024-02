Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Börsenwelt ist im KI-Fieber, so die Deutsche Börse AG."Das ganz große Thema" seien Tech-Werte laut Frank Mohr von der Société Générale. "Das wird auch in der ETF-Welt gespielt." Leo Puschmann von Lang & Schwarz sehe das ebenfalls so: "Tech-Werte stehen unverändert im Fokus", berichte er. Gute Zahlen und ein optimistischer Ausblick hätten den Kurs der wichtigsten KI-Aktie NVIDIA Ende vergangener Woche abermals nach oben schnellen lassen bis auf über 800 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung sei über 2 Billionen US-Dollar geklettert. Am Montag habe die Aktie nur etwas schwächer geschlossen. ...

