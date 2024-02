Auf der "Bosch Connected World"-Messe in Berlin am Mittwoch kündigten Bosch und Microsoft eine Kooperation an. Die Partnerschaft zielt darauf ab, die Sicherheit und den Komfort in Fahrzeugen durch den Einsatz von fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz (KI) zu revolutionieren.Stefan Hartung, der Vorsitzende der Bosch-Geschäftsführung, und Tanja Rückert, ein Mitglied derselben, hoben die Bedeutung ...

