Der Bitcoin hat den Turbo eingeschaltet und ist auf über 59.000 Dollar durchgestartet. Eine anhaltend hohe ETF-Nachfrage trifft auf ein immer knapper werdendes Angebot. Bleibt die Frage, wie weit er noch steigen wird - und wie schnell?Rasant nach oben geht es mit Beyond Meat. Die Aktie des Herstellers von Fleischersatzprodukten geht nach der Vorlage Quartalszahlen durch die Decke und lag schon mit über 70 Prozent im Plus. Macht das Sinn bei einem Quartalsverlust, der mehr als doppelt so hoch ausgefallen ...

