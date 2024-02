Krypto News: Bitcoin steigt auf 59.000 Dollar - 100.000 Dollar schneller als gedacht?

Inzwischen gibt es fast keine Tage mehr, an denen es am Kryptomarkt nicht steil bergauf geht. Nachdem erst gestern eine Tausender-Marke nach der anderen überschritten wurde, legt Bitcoin heute erneut ordentlich zu und übersteigt auch die 59.000 Dollar Marke. Das Kursziel von 100.000 Dollar, das viele Experten erst Ende 2025 erwartet haben, könnte also schon deutlich früher erreicht werden. Allerdings zeigt ein Blick auf die Vergangenheit auch, dass es nun schon bald zu einer Korrektur kommen könnte. Es sei denn, die Spot Bitcoin ETFs können das verhindern.

6 Monate in Folge im Plus

Es ist ein Bild, das man so noch nicht oft gesehen hat. In den letzten 6 Monaten ist der Kurs der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung ununterbrochen gestiegen. Und zwar um mehr als 120 %. Erst in den letzten Stunden wurde auch die 59.000 Dollar Marke überschritten, sodass auch das Allzeithoch von knapp 69.000 Dollar in greifbare Nähe rückt. Damit ergibt sich auf Wochensicht ein Plus von mehr als 15 %.

(Bitcoin Kursentwicklung in den letzten 24 Stunden - Quelle: Coinmarketcap)

In den letzten Wochen wares es vor allem die Amerikaner, die den Bitcoin-Kurs vor allem am Nachmittag mit dem Öffnen der Börsen angetrieben haben, wobei viele auch die Entwicklungen der Spot Bitcoin ETFs in den USA immer genau verfolgt haben, um ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich der Kurs entwickeln könnte. Heute kommt es dagegen schon am Vormittag zu einem steilen Anstieg, sodass im Laufe des Tages auch die 60.000 Dollar Marke überschritten werden könnte.

Ein Blick auf den letzten Bullrun zeigt aber auch, dass es nun langsam gefährlich wird. Schon im Jahr 2021, als der Bitcoin seinen Höchststand erreicht hat, hat es 6 Monate hintereinander gegeben, in denen der Kurs gestiegen ist. Länger aber nicht. Es wäre also keine große Überraschung, wenn es im März zu einer Korrektur kommen würde.

(Bitcoin Chart mit Monatskerzen - Quelle: Coinmarketcap)

6 gewinnbringende Monate in Folge sind ohnehin schon äußerst selten, ein siebter Monat ohne Rücksetzer ist daher nicht unbedingt zu erwarten. Außerdem ist der Bitcoin-Kurs im Februar bereits um fast 40 % gestiegen und hat damit besser performt als in jedem Monat während des Bullruns 2021.

Können ETFs eine Korrektur verhindern?

Nur steil nach oben geht es an den Börsen nie. Kleinere Korrekturen sind unvermeidbar. Allerdings können diese Korrekturen bei Bitcoin oft sehr heftig ausfallen, wie ein Blick auf den Bullrun 2021 zeigt. Rücksetzer von 30 % müssen hier immer wieder mal verkraftet werden. Allerdings stellt sich die Frage, ob die Spot Bitcoin ETFs in den USA diesmal dazu beitragen können, dass die Bären diesmal nicht ganz so heftig zuschlagen. Immerhin fließen hier Tag für Tag hunderte Millionen Dollar in den Markt, was sich auch bei fallenden Kursen wahrscheinlich nicht schlagartig ändern würde.

The Spot Bitcoin ETF inflows are going exponential! pic.twitter.com/FnuZk7kH7K - Crypto Rover (@rovercrc) February 28, 2024

Da mit den börsengehandelten Fonds erstmals institutionelle Anleger im großen Stil ohne Einstieghürden in den Kryptomarkt investieren können, wird auch erwartet, dass dieser Bullrun anders werden könnte als die bisherigen. Dass in naher Zukunft die 50.000 Dollar Marke aber nochmal unterschritten werden könnte, sollten Anleger aber auf jeden Fall bedenken. Das bullishe Umfeld schafft aber auch zahlreiche Alternativen, die eine deutlich bessere Performance als Bitcoin hinlegen können, wobei vor allem neue Kryptowährungen das Potenzial haben, ihren Wert innerhalb kürzester Zeit zu vervielfachen. Daher rückt derzeit auch der neue Green Bitcoin ($GBTC) in den Fokus der Anleger.

Investoren erwarten höhere Rendite bei Green Bitcoin

Zwar wird in Bezug auf die Marktkapitalisierung kein Coin Bitcoin so schnell überholen, viele Altcoins bringen aber höhere Renditen. Wenn der Bitcoin-Kurs tatsächlich auf 100.000 Dollar steigt, wäre das vom aktuellen Niveau ein Plus von rund 70 %, während Coins mit niedrigerer Bewertung um tausende Prozent explodieren können. Ein solcher Anstieg wird auch von der nachhaltigeren Variante Green Bitcoin ($GBTC) erwartet, die das Beste von Bitcoin und Ethereum in einem Token vereint.

(Green Bitcoin Website - Quelle: Green Bitcoin)

Green Bitcoin hat als ERC-20-Token auf der Ethereum Blockchain einen deutlich niedrigeren Energiebedarf als BTC und auch die Marktkapitalisierung ist noch viel niedriger, sodass hier auch viel höhere Gewinne möglich sind. Derzeit haben Investoren noch die Möglichkeit, $GBTC im Presale zu einem günstigen Fixpreis zu kaufen, während es nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell zu einer Kursexplosion kommen kann. Aufgrund der niedrigen Bewertung beim Launch wäre auch ein Anstieg um 1.500 - 2.000 % keine große Überraschung, da die Nachfrage schon während des Presales explodiert und bereits $GBTC-Token im Wert von mehr als einer Million Dollar verkauft wurden.

