KI-Blockchain: Sprunghafter Anstieg nach Einführung des "Hyperparallelen Rechners"

In einem steilen Aufschwung verzeichnet der Arweave Token ($AR) in den letzten Stunden einen Kursanstieg von 62%, von 16 USD auf über 26 USD. Dieser Wertzuwachs steht in direktem Zusammenhang mit der Einführung eines innovativen "Hyperparallel-Rechners", der die Art und Weise, wie Programme und Anwendungen funktionieren, revolutioniert.

Seit seiner Einführung Mitte 2020 hat der AR Token eine beeindruckende Entwicklung hingelegt. Seinen Höchststand hatte er wie fast alle Token im letzten Bullrun, wo der Token knapp an der 80 Dollar Marke schrammte. Insbesondere im Herbst konnte er sich von einem Wert von etwa 4 USD auf rund 11 USD mehr fast verdreifachen. Die Preisexplosion des Token zeigt das aktuelle Interesse an Technologie basierten Token.

Die Einführung des "Hyperparallel-Rechners" markiert einen Wendepunkt nicht nur für Arweave, sondern für die gesamte Blockchain-Welt. Durch die Beschleunigung von Transaktionen und die Auslagerung der Struktur auf viele Recheneinheiten erhöht sich die Sicherheit und minimiert die Kosten.

Areweave Testnet Startseite, Quelle: https://ao.arweave.dev/

Basis von Areweave

Arweave ist eine dezentralisierte Plattform, die als Basisprodukt eine permanente Speicherlösung für Daten bietet, indem sie einzigartige Blockchain-Technologie nutzt. Es basiert auf einem Protokoll, das für langfristige Datenaufbewahrung durch einen Proof-of-Access-Mechanismus und ein Endowment-Modell optimiert ist. Dies ermöglicht es, Daten unveränderlich und global repliziert zu speichern.

Arweave unterscheidet sich von herkömmlichen Blockchain-Lösungen durch seine Blockweave-Architektur, die eine effiziente und dauerhafte Datenspeicherung ermöglicht, indem Miner für das Speichern und Abrufen von Daten belohnt werden.

Nutzer zahlen eine einmalige Gebühr für das Hochladen ihrer Daten, die dann dauerhaft gespeichert werden, ohne zusätzliche Kosten oder Abonnementgebühren. Seit seiner Einführung hat Arweave eine beachtliche Datenmenge gespeichert und bietet eine skalierbare Lösung für die Herausforderungen der digitalen Datenhaltung.

Hyper Parallel Computer

Der "ao Computer" markiert einen gewaltigen Fortschritt in der Welt der Informatik, indem er eine Umgebung bietet, in der zahlreiche parallele Prozesse innerhalb eines einzigen Rechensystems nahtlos durch eine native Messaging-Schicht miteinander verbunden sind.

Diese innovative Plattform bildet ein Ökosystem dezentraler Programme, das dem World Wide Web ähnelt, wobei jeder Prozess unabhängig arbeitet und dennoch in ein einheitliches System eingebunden ist.

Die Interaktion mit dem ao Computer erfolgt typischerweise über sein Betriebssystem, aos. Innerhalb weniger Minuten können Nutzer das ao System anwenden, unterstützt durch eine einfache Installation des lokalen aos-Clients, die lediglich eine aktuelle Version von NodeJS und einen Code-Editor erfordert.

The hyper parallel computer launches right now. pic.twitter.com/Gyf5F00VYm - ao (@aoTheComputer) February 27, 2024

Was diesen Ansatz revolutioniert, ist die Fähigkeit, Prozesse zu erstellen, die dezentralisiert sind und nicht an einem bestimmten Ort auf der Erde existieren.

Stattdessen werden sie als Daten auf Arweave repliziert und auf vielen verschiedenen Maschinen weltweit verteilt. Dies gewährleistet eine außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegen physische Zerstörung oder Manipulation und eine permanente Präsenz, ohne dass jemals wieder Wartungs- oder Instandhaltungskosten anfallen.

Darüber hinaus ist der Zugang zu diesem Dienst bedingungslos und unabhängig von großen Technologieunternehmen, was eine Nutzung ohne vorherige Registrierung ermöglicht. Die Vertrauenswürdigkeit des Serverzustand ist garantiert, was vertrauenswürdige Dienste auf dieser Basis ermöglicht.

Auf der Arweave-basierten hyperparallelen Computerplattform könnte eine Vielzahl von Programmen implementiert werden, die von interaktiven Bots und Spielen, über vielseitige Messaging-Dienste und Tokengating-Lösungen, bis hin zur Erstellung und Verwaltung von Krypto-Tokens reichen. Diese Plattform ermöglicht es, nahezu jedes Programm, das aktuell auf einem zentralisierten Server läuft, in ein weltweites Netzwerk aus unabhängigen Rechnern zu überführen.

