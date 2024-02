Friedberg (ots) -Komfort, Sicherheit und Infotainment für 26.990 EUR bzw. 149 EUR im Monat- GWM Elektroprämie von 12.000 EUR [1] erhältlich. Mit dem exklusiven Preisvorteil der O! Automobile GmbH ergibt sich ein Aktionspreis von 26.990 EUR [2] .- Für mehr Flexibilität gibt es außerdem den GWM ORA 03 zu einem monatlichen Leasing-Angebot von 149 EUR [3] - ohne Sonderzahlung und sofort gültig.- Zusätzliche Sonderfinanzierung [4] ab 0 % Zinsen für individuelle Pläne.- Der Aktionszeitraum läuft vorerst bis zum 31. März 2024 und gilt bei allen teilnehmenden GWM ORA Partnern.- Klassenbeste 5-Sterne-Bewertung beim Euro NCAP Sicherheitstest und Auszeichnung als "Category-Winner 2023" vom Green NCAP im E-Auto-Segment - für umfassende Komfort- und Assistenzausstattung und effizientem Fahrspaß.Reduzierter Preis - konstante Leistung und SicherheitDas neue Jahr lockt Einsteiger in die Elektromobilität und Autoenthusiasten mit zwei einzigartigen Angeboten: Ab sofort gibt es eine GWM Elektroprämie von 12.000 EUR [1] beim Kauf eines GWM ORA 03. Das kompakte Elektroauto ist mit einem Kaufpreis von 26.990 EUR [2] ein einzigartiges Angebot und bietet viel vollelektrischen Fahrspaß. Für noch mehr finanzielle Flexibilität und Unabhängigkeit gibt es den GWM ORA 03 nun auch zusätzlich mit einem monatlichen Leasing-Angebot von 149 EUR [3]. Und das ohne Sonderzahlung und mit 24 Monaten Vertragslaufzeit. Ab 36 Monaten und einer Laufleistung von 10.000 km pro Jahr ist der GWM ORA 03 300 zudem zu einer 0 %-Sonderfinanzierung [4] erhältlich - für mehr Individualität beim Ratenkauf.Als Klassenbester mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Euro NCAP (https://www.euroncap.com/en/results/ora/funky+cat/46613) bietet der Viertürer ein hohes Maß an Sicherheit. Zusätzlich ist er beim Green NCAP (https://www.greenncap.com/press-releases/green-ncap-announces-category-winners-for-2023/) als Sieger der beiden Kategorien "Small Family Car" und "Full Electric Car" hervorgegangen. Ein Beweis für seinen effizienten Umgang mit Energie.Als idealer täglicher Begleiter bietet er eine rein elektrische Reichweite von bis zu 420 Kilometern. Für umfangreichen serienmäßigen Komfort kommt der GWM ORA 03 mit einer angenehmen Klimaautomatik, einer 360° Rundumsichtkamera für ideale Parkbedingungen und einem Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistent für lange Autofahrten. Darüber hinaus verfügt er über einen innovativen Sprachassistenten, welcher über den Befehl "Hallo ORA" aktiviert wird. Neben verschiedenen Fahrzeugfunktionen wie "Hallo ORA, öffne das Fenster." oder "Hallo ORA, schalte die Sitzheizung ein." lässt sich auch die Navigation per Stimme einrichten oder der Lieblingssong aus der Playlist abspielen. Ob der persönliche Assistent beim Namen ORA bleibt oder nach Belieben auf Karl, Fridolin oder Mara getauft wird, ist jedem Fahrer oder jeder Fahrerin selbst überlassen - die umfangreichen Funktionsmöglichkeiten, mit der sich beispielsweise der Kofferraum öffnen oder der nächstgelegene Lieblingsitaliener auf Anhieb finden lässt, bleiben die gleichen. Viel mehr: mit der Zeit passt sich der GWM ORA 03 sogar an die Sprachgewohnheiten seines Fahrers an, lernt neue Begriffe und wird damit zu einem wahren Freund und Alltagsbegleiter. Abgerundet wird das charmante Fahrerlebnis mit dem einmaligen Retro-Futurism-Design des Fahrzeugs sowie der Innenraumverkleidung aus hochwertiger Ledernachbildung, welche die Wohlfühlatmosphäre steigern._________________________________[1] Unverbindlich empfohlener Aktions-Rabatt ("GWM Elektroprämie") für den GWM ORA 03. Gilt nur bei teilnehmenden GWM ORA Partnern für dort verfügbare Lagerfahrzeuge. Gültig bis 31.03.2024.[2] Unverbindlich empfohlener Aktions-Preis GWM ORA 03 300 der O! Automobile GmbH, zzgl. Überführungskosten, Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Der unverbindl. empfohl. Aktions-Preis ergibt sich aus der unverbindlichen Preisempfehlung 38.990 EUR abzgl. 12.000 EUR unverbindl. empfohl. Aktions-Rabatt ("GWM Elektroprämie"). Gilt nur bei teilnehmenden GWM ORA Partnern für dort verfügbare Lagerfahrzeuge. Gültig bis 31.03.2024.[3] Ein Privatkunden-Kilometer-Leasing-Angebot der Santander Consumer Leasing GmbH (Leasinggeber), Santander Platz 1, 41061 Mönchengladbach, für einen GWM ORA 03 300. Monatliche Leasingrate 149 EUR, bei einer Laufzeit von 24 Monaten, 5.000 km Laufleistung pro Jahr und einer Leasing-Sonderzahlung von 0 EUR. Angebot inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer und zzgl. Überführungs- und Zulassungskosten. Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 31.03.2024. Beispielfoto eines Fahrzeuges der Baureihe, die Ausstattungsmerkmale des abgebildeten Fahrzeuges sind nicht Bestandteil des Angebotes. Basiert auf der unverbindlichen Preisempfehlung der O! Automobile GmbH, Friedberg. Änderungen sind vorbehalten. Gilt nur bei teilnehmenden GWM ORA Partnern für dort verfügbare Lagerfahrzeuge.[4] Ein Finanzierungs-Angebot der Santander Consumer Bank AG (Darlehensgeber), Santander-Platz 1, 41061 Mönchengladbach für einen GWM ORA 03 300 (ohne Metallic und Zweifarblackierung).1. monatliche Rate 85,87 EUR, 34 Folgeraten à 98,00 EUR, 4.500 EUR Anzahlungsbetrag, 22.035,60 EUR Nettodarlehensbetrag, 0,00% Fester Sollzinssatz p. a., 0,00% effektiver Jahreszins, 36 Monate Laufzeit, 0,00 EUR Zinsen, 22.035,60 EUR Gesamtbetrag, 18.617,73 EUR kalkulierte Schlussrate bei 10.000 Kilometern pro Jahr. Vorstehende Angaben stellen zugleich das 2/3-Beispiel gem. § 17 Abs. 4 PAngV dar. Bonität vorausgesetzt.Basiert auf dem unverbindlich empfohlenem Aktionspreis der O! Automobile GmbH, zzgl. Überführungskosten, Metallic-Lackierung gegen Aufpreis. Gilt nur bei teilnehmenden GWM ORA Partnern für dort verfügbare Lagerfahrzeuge bis zum 31.03.2024.Falls Sie zukünftig direkt in den Presseverteiler aufgenommen werden wollen, melden Sie sich gerne hier an. (https://presse.gwm-motor.de/presseverteiler)GWM ORA 03 300, 48 kWh Batterie, 126 kW (171 PS) Stromverbrauch kombiniert 16,7 kWh/100 km; CO2-Emission kombiniert 0 g/km; elektrische Reichweite (EAER) 310 km, innerorts (EAER city) 462 km. Werte nach WLTP.****Die angegebenen Werte zu Verbrauch, Reichweite und CO2-Emission wurden nach VO (EG) 715/2007, VO (EU) 2018/1832 ermittelt. Der WLTP-Prüfzyklus hat den NEFZ-Prüfzyklus vollständig ersetzt, sodass für diese Fahrzeuge keine NEFZ-Werte und keine CO2-Effizienzklassen vorliegen. Die tatsächlichen Werte zum Verbrauch elektrischer Energie und zur Reichweite hängen ab von individueller Fahrweise, Straßen-, Verkehrs- und Wetterbedingungen, Klimaanlageneinsatz etc. Dies und zusätzliche Ausstattungen sowie Zubehör können zu höheren als den angegebenen Verbrauchswerten sowie ggf. einer geringeren als der angegebenen elektrischen Reichweite führen.Hinweis: Verbrauch und Reichweite eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Energieausnutzung durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und von anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. CO2ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen, bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, und unter dat.de/co2 unentgeltlich erhältlich ist.Über Great Wall Motor"Making perfection more perfect" - das ist das Leitmotiv des internationalen Multi-Brand Automobilherstellers Great Wall Motor (GWM), der jetzt mit den Produkten GWM WEY und GWM ORA eine neue Generation der Mobilität einläutet. In China ist GWM der Marktführer für Premium-SUVs und hat sich unter der Leitung von Jack Wey als einer der ersten chinesischen Automobilhersteller, welcher Fahrzeuge außerhalb Chinas verkauft, bereits erfolgreich auf dem Weltmarkt positioniert. Heute ist der 1984 gegründete Automobilhersteller eines der innovativsten Unternehmen Chinas. Mit seinen drei großen Produktsegmenten SUV, Pkw und Pickup bietet GWM seinen Kunden sowohl Modelle mit traditionellem als auch mit elektrischem Antrieb. Zur Gruppe gehören ebenfalls HAVAL, GWM WEY, GWM ORA, GWM Pickup und TANK. Seit 11 Jahren ist GWM Marktführer im Bereich SUV in China und seit 23 Jahren im Bereich Pickup.Great Wall Motor ist zudem branchenführend bei der Entwicklung intelligenter Netze und ein Vorreiter bei der Forschung und Entwicklung von Schlüsseltechnologien wie 5G, Autopilot und V2X. Darüber hinaus investiert GWM stark in neue Lösungen im Bereich der "three electricity" (Batterien, Motoren und elektrische Steuerung), eine der Kerntechnologien für New Energy Vehicles (NEVs, eine Kategorie, die sowohl reine Batterie-Elektrofahrzeuge als auch Plug-in-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge in China umfasst). In den nächsten fünf Jahren wird Great Wall Motor 100 Milliarden CNY in die Forschung und Entwicklung investieren.Um seinen hohen Qualitätsstandard zu gewährleisten, führt GWM strategische Partnerschaften mit namhaften internationalen Automobilherstellern und -zulieferern. Neben dem Spotlight Automotive Joint Venture mit BWM, welches die Entwicklung und Produktion von Elektrofahrzeugen vorantreibt, pflegt GWM darüber hinaus weitere Partnerschaften mit Continental, Bosch, Webasto, BorgWarner, ZF und Hella.Pressekontakt:Frey Import Services GmbHEmil Frey Straße 261169 Friedberg/HessenTelefon 06031 6896-0E-Mail presse@freyimportservices.de.Geschäftsführer Werner H. Frey, Jens SchulzRegistergericht FriedbergRegisternummer HRB 9963Sitz FriedbergUmsatzsteuer-Identifikationsnummergemäß § 27 a Umsatzsteuergesetz DE 119 369 470Original-Content von: Frey Import Services GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165845/5724139