Tesla: Apples Abkehr vom iCar und Roadster Einführung könnten für Bewegung sorgen!

Rückblick

Tesla ist der Innovator im E-Auto-Markt. Nach vielen Erfolgen gibt es aber auch einige Baustellen, welche die Produktion und auch den Absatz beeinträchtigen. In den letzten Monaten ging es mit der Tesla-Aktie immer weiter nach Süden. Nach der Rückeroberung des EMA-20 hat sich in den letzten Tagen eine Base ausgebildet.

Tesla-Aktie: Chart vom 27.02.2024, Kürzel: TSLA Kurs: 200.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen über 206 USD könnten wir eine technische Gegenbewegung bis in den Bereich der Abwärtstrendlinie sehen.

Mögliches bärisches Szenario

Schaffen es die Bullen nicht, das Januar-GAP zu überwinden, könnte sich das bullische Szenario rasch eintrüben. Unter 188 USD sind dann wieder die Bären am Drücker.

Meinung

Die viel kritisierte Taktik seine E-Modelle stark zu reduzieren, um Marktanteile zu gewinnen, könnte sich im Kampf gegen hohe Zinsen, Inflation und die zunehmende Konkurrenz als Erfolg erweisen. Kurzfristig drücken diese Maßnahmen allerdings auf den Gewinn. Die Einstellung des E-Autoprojektes bei Apple zeigt, wie schwierig es sein dürfte, eine marktdominierende Stellung einzunehmen. Während das iCar Geschichte ist, kündigt Elon Musk den bereits lange erwarteten Roadster für 2025 an. Die Aktie des E-Auto-Pioniers könnte in Folge des Newsflow eine technische Gegenbewegung bis in den Bereich der 250 USD-Marke machen.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 636.09 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 19.81 Mrd. USD

Meine Meinung zu Tesla ist neutral

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in TSLA

Veröffentlichungsdatum: 28.02.2024

