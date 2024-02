Tesla will den erstmals Ende 2017 gezeigten neue Roadster in seiner Serien-Version Ende 2024 präsentieren. Das Modell soll aber nicht mehr viel mit dem Elektro-Sportwagen gemeinsam haben, den der Elektroautobauer vor gut sechs Jahren vorgestellt hat. Wie Tesla-Chef Elon Musk in einem Posting auf seiner Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) bekannt gibt, wird der Roadster zusammen mit SpaceX - Musks Unternehmen für Weltraumprojekte - "radikal" ...

