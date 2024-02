DJ PTA-Adhoc: Bank für Tirol und Vorarlberg AG: Erfreuliche Entwicklung des Jahresergebnisses 2023 - Vorstand schlägt Dividende von EUR 0,40 je Aktie vor

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Innsbruck (pta/28.02.2024/14:20) - Die BTV erwartet - auf Basis des durch den Vorstand aufgestellten, jedoch noch nicht abschließend geprüften Konzernjahresabschluss - ein Konzernergebnis (Konzernjahresüberschuss vor Steuern) zum 31.12.2023 von rund 229 Mio. EUR (Vorjahr: 104,4 Mio. EUR). Dieses liegt somit über der am 15.11.2023 bekanntgegebenen Bandbreite von bis zu 220 Mio. EUR. Tragende Säulen des Ergebnisses sind insbesondere die Zinserträge sowie Erträge aus at-equity.

Die endgültigen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 wird die BTV voraussichtlich am 5. April 2024 bekannt geben und veröffentlichen.

Der Vorstand der BTV hat aufgrund dieser erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende von EUR 0,40 je Stammstückaktie für das Geschäftsjahr 2023 vorzuschlagen (Dividende Geschäftsjahr 2022: EUR 0,33). Vorbehaltlich der Billigung des Aufsichtsrates in seiner bilanzfeststellenden Sitzung am 28. März 2024 sowie der Genehmigung der Aktionäre der BTV im Rahmen der Hauptversammlung am 15. Mai 2024 würde sich die Gesamtausschüttung an die Aktionäre auf EUR 14.850.000,-- belaufen

