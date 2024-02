SSR Mining Inc. (ISIN: CA7847301032) hat mit dem Unfall an der Copler Mine einen herben Rückschlag erlitten. Das Unternehmen verzeichnete nach dem Einsturz des Haufenlaugungsblocks in der Copler-Mine in der Türkei zu Beginn des Monats einen mehr als 50-prozentigen Einbruch seiner Aktien. Während des Berichtszeitraums verbuchte das Unternehmen einen Verlust von 264,36 Mio. US-Dollar bzw. 1,07 US-Dollar pro Aktie, im Vergleich zu einem Gewinn von 93,88 Mio. US-Dollar bzw. 0,45 US-Dollar im Vorjahresquartal. ...

