DJ PTA-CMS: aovo Touristik AG: get2fairs - neuer Incoming-Service der Messe AG - aovo Touristik AG bündelt als zentrale Organisation Serviceleistungen für Messereisen nach Hannover

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Hannover (pta/28.02.2024/14:30) - get2fairs operated by aovo Touristik AG ist die neue zentrale Anlaufstelle für alle Akteure in der Messestadt Hannover. Für nationale und internationalen Messen in Hannover, die über das Jahr verteilt, Millionen Gäste in die niedersächsische Landeshauptstadt locken, bevorratet das Unternehmen in und rund um Hannover umfangreiche Unterkunfts-, Mobilitäts- und Dienstleistungen. Diese können von Messebesuchern, Ausstellern und Verbände nach individuellen Wünschen bequem und nach Bedarf rund um die Uhr über das Online Online-Portal "get2fairs.com" abgerufen werden, was eine kosteneffiziente Planung und eine langfristige Sicherheit bei der Verfügbarkeit von Zimmern teils Jahre im Voraus gewährleistet.

Hinter "get2fairs" steht die aovo Touristik AG mit Sitz in Hannover, die seit fast 25 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist und jetzt vom der Deutschen Messe AG beauftragt worden ist, als kompetenter Dienstleister mit get2fairs einen strukturierten Incoming Service aufzusetzen. Ziel ist, den Standort- und Wettbewerbsvorteil Hannovers gegenüber anderen Messeplätzen weiter auszuweiten. aovo agiert hier als Fulfillment-Partner der Deutschen Messe AG. Die Technologie ist die hochkomplexe Reiseveranstalter- und Vertriebssoftware PHOENIX PRO. Das Leistungsspektrum wird in Echtzeit, transparent und mehrsprachig dargestellt.

"Mit get2fairs bieten wir unseren Kund*innen einen zentralen Service rund um den Aufenthalt in und um Hannover", sagt Dr. Jochen Köckler, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Messe AG. "Zu unseren großen Messen sind die Hotels in Hannover schnell ausgebucht. Mit der Kombination aus Hotel im Umland inklusive dem Transfer, bringen wir unsere Kund*innen binnen 60 Minuten auf das Messegelände."

Cord Kelle, Vorsitzender Fachgruppe Hotellerie, DEHOGA e. V. ergänzt: "Wir sind daran interessiert, dass der Messestandort Hannover weiterhin an Attraktivität gewinnt. Auch dieses Mal werden wir bei unseren Mitgliedern für dieses gemeinsame Interesse werben."

Gerhard Griebler, Vorstand der aovo Touristik AG sagt: "Mit get2fairs sind wir Dienstleister, Fulfillment-Partner und zentrale Anlaufstelle für alle Akteure in der Metropolregion Hannover. Wir schaffen eine Angebotserweiterung, Marktpflege und -bearbeitung für einen strukturierten Verkauf von Serviceleistungen. Dieses Vorgehen ist der Schlüssel, um gemeinsam einen Standort- und Wettbewerbsvorteil für die Messestadt Hannover gegenüber anderen Messeplätzen zu erzielen.

Über die Deutsche Messe

Die Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter von Investitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von 350 Millionen Euro im Jahr 2023 zählt sie zu den fünf größten deutschen Messegesellschaften. Zum unternehmenseigenen Eventportfolio gehören internationale Leitmessen wie (in alphabetischer Reihenfolge) die DOMOTEX (Teppiche und Bodenbeläge), die HANNOVER MESSE (industrielle Technologien), die INTERSCHUTZ (Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit) und die LIGNA (Werkzeuge, Maschinen und Anlagen zur Holzbe- und -verarbeitung). Weitere Fachmessen organisiert die Deutsche Messe zudem an anderen Standorten in Deutschland, etwa die parts2clean (Teilereinigung) oder die SurfaceTechnology (Oberflächentechnik). Darüber hinaus ist das Messegelände regelmäßig Schauplatz von Gastveranstaltungen, die Leitmessen ihrer Branchen sind.

Über get2fairs - operated by aovo Touristik AG

Die in Hannover ansässige aovo Touristik AG ist ein Reiseveranstalter mit digitalen Eigenmarken und liefert hochwertige Reiseangebote zu attraktiven Preisen. Darüber hinaus hat sich das Unternehmen als Technologieanbieter mit seiner innovativen Systemlandschaft samt offener Schnittstellenarchitektur auf dynamisches Paketieren von Bausteinen für Großveranstaltungen spezialisiert. Das vielfältige Angebot umfasst ansprechende Reisepakete in den Bereichen Kultur, Wellness, Flusskreuzfahrten, Gourmetreisen und Familienurlaub. Der Vertrieb der Produkte erfolgt über die Eigenmarken www.aovo.de, www.eventreise.de, www.musical-mit-hotel.de und www.bahn-und-hotel.de sowie über Vertriebspartnerschaften mit renovierten Partnern u.a. Stage Entertainment, Lidl, EndemolShine Germany, etc.

Seit 2003 fungiert die aovo als Destination Management Technology Company für temporäre, wiederkehrende und Dauerveranstaltungen für nationale und internationale Partner. Die letzte Großveranstaltung waren die Passionsspiele Oberammergau 2022 mit 450 000 Besucher aus der ganzen Welt.

Mit get2fairs wird die aovo Touristik AG künftig den Besucher*innen und ausstellenden Unternehmen am Messestandort einen professionellen Incoming Service anbieten.

(Ende)

Aussender: aovo Touristik AG Adresse: Esperantostraße 4, 30519 Hannover Land: Deutschland Ansprechpartner: Stephan Mielke Tel.: +49 511 33644-145 E-Mail: s.mielke@aovo.de Website: www.aovo.de

ISIN(s): DE0008074659 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2024 08:30 ET (13:30 GMT)