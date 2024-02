Viele Aktienmärkte sind auf Rekordstand, das macht sich auch im ETF-Handel bemerkbar. Die Kaufbegeisterung hält an, speziell für Technologie- und KI-ETFs. Und auch am Krypto-Markt ist wegen des Bitcoin-Zweijahreshochs richtig viel los. 27. Februar 2024. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Die Börsenwelt ist im KI-Fieber. "Das ganz große Thema" sind Tech-Werte laut Frank Mohr von der Société Générale. "Das wird auch in der ETF-Welt gespielt." Leo Puschmann von Lang & Schwarz sieht das ebenfalls so: "Tech-Werte ...

