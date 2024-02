Großes Modehaus nutzt SAP-Prozessautomatisierung, um die Finanzfunktion umzugestalten, datenintensive Prozesse zu optimieren und sichere Geschäftsentscheidungen zu treffen

Precisely, einer der weltweit führenden Anbieter von Datenintegrität, gab heute bekannt, dass die Etam Group, ein großer internationaler Einzelhändler und eine führende Modemarke in Frankreich, die Automate Studio Lösung in allen Tochtergesellschaften implementiert hat. Das Ziel ist es, die unternehmensweiten Prozesse in der Kreditorenbuchhaltung zu unterstützen. Automate Studio (ehemals Winshuttle Studio) bietet Entscheidungsträgern nahtlosen Zugriff auf SAP-Daten in Echtzeit und ermöglicht es den Buchhaltungsteams von Etam, autonom und ohne Unterstützung durch die IT-Abteilung zu arbeiten, Betriebskosten zu senken und die Innovation im gesamten Unternehmen voranzutreiben.

In der Einzelhandelsbranche ist geschäftliche Agilität von entscheidender Bedeutung, da die Unternehmen versuchen, ein Gleichgewicht zwischen knappen Margen und der Notwendigkeit, innovativ zu sein und wettbewerbsfähig zu bleiben, herzustellen. Da der Druck, die Margen durch bestehende Betriebsstrukturen und -prozesse zu optimieren, größer ist als je zuvor, überrascht es nicht, dass Automatisierung für Einzelhändler im Jahr 2024 zu einer der wichtigsten Überlegungen geworden ist. Einzelhandelsunternehmen sehen zunehmend die Notwendigkeit, Prozesse in allen wichtigen Funktionen zu vereinfachen und zu beschleunigen, um die Effizienz des Unternehmens zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und die Einhaltung der sich ständig ändernden Vorschriften zu gewährleisten.

"Im Einzelhandel müssen Unternehmen agil bleiben und in der Lage sein, Ideen schnell umzusetzen, was auch in der Buchhaltung von großer Bedeutung ist", so Stéphane Delattre, Vice President Accounting for Europe bei der Etam Group. "Automate Studio steigert unsere Produktivität und Effizienz, indem es eine massive Vereinfachung der Daten ermöglicht und die Entscheidungsträger in die Lage versetzt, auf vertrauenswürdige Daten in Echtzeit zuzugreifen. Wir nennen es das 'Wundermittel'!"

Die Etam-Gruppe kann auf eine beeindruckende Geschichte zurückblicken, in der sie Innovationen vorantreibt, um die Infrastruktur zu optimieren und ein hervorragendes Kundenerlebnis zu bieten. 1965 erfand sie das Konzept der automatischen Just-in-Time-Auffüllung der Lagerbestände. Da das Einzelhandelsunternehmen heute in über 1.500 Geschäften in 57 Ländern vertreten ist, benötigte es eine Lösung, die mit seiner SAP ERP-Software (Enterprise Resource Planning) zusammenarbeitet und alle Tochtergesellschaften des Unternehmens bei der Rationalisierung ihrer Datenverwaltung unterstützt.

Automate Studio ist die führende Plattform für Excel-zu-SAP-Lösungen, die es Geschäftsanwendern ermöglicht, komplexe SAP-Geschäftsprozesse zu automatisieren und Massendatenänderungen schnell und einfach vorzunehmen. Die Plattform ermöglicht es Kunden, manuelle Dateneingaben zu eliminieren und SAP-Daten in Rekordzeit hoch- und herunterzuladen, während gleichzeitig die Datenqualität verbessert wird. Automate Studio stärkt Business-Teams, indem es ihre Abhängigkeit von der IT-Unterstützung bei der Automatisierung von Excel-zu-SAP-Prozessen verringert. Jetzt können die Entwickler in den Business-Teams ihre eigenen Lösungen schneller erstellen und verwalten und gleichzeitig sicherstellen, dass die Compliance- und Sicherheitsstandards eingehalten werden.

"Bevor wir Automate Studio einsetzten, haben wir Hunderte von Rechnungen pro Monat manuell bearbeitet, was sehr zeitaufwändig sein konnte", sagte Delattre. "Diese praktische Lösung von Precisely hat nicht nur unsere interne Produktivität erhöht, sondern uns auch geholfen, Zeit zu sparen. Zuvor dauerte die Erstellung einer Rechnung drei Minuten, jetzt ermöglicht Automate Studio die Erstellung von fast 600 Rechnungen innerhalb von 15 Minuten. Ein weiteres Beispiel ist die drastische Reduzierung der Zeit, die für das Hinzufügen von Einkaufskonditionen zu Bestellungen in SAP benötigt wird dies dauerte früher zwei Tage und kann jetzt in nur zwei Stunden erledigt werden."

"Precisely hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kunden bei der Automatisierung ihrer SAP-Prozesse zu unterstützen, um die Agilität zu erhalten, die Geschäftsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Integrität ihrer Daten zu verbessern", sagt Pat McCarthy, Chief Revenue Officer bei Precisely. "Da immer mehr Unternehmen die digitale Transformation ihrer Kernfunktionen in Angriff nehmen, erkennen sie die Vorteile der Prozessautomatisierung, die durch genaue, konsistente und kontextbezogene Daten unterstützt wird, um den Erfolg sicherzustellen."

Über die Etam Group

Hundert Jahre alt, immer noch in Familienbesitz und unabhängig, ist die Etam-Gruppe, heute führend in Frankreich und international, ein wichtiger Akteur im Bereich innovativer und kreativer Lingerie und Mode. Mit ihrer Identität und ihrem historischen Know-how pflegt die Etam-Gruppe diese einzigartige Beziehung zu ihren Kunden über ihre Marken Etam, Maison 123, Undiz Livy und Ysé sowie eine starke Omnichannel-Präsenz mit mehr als 1.500 Geschäften in 57 Ländern. Erfahren Sie mehr unter https://etam-groupe.com.

Über Precisely

Precisely ist weltweit führend im Bereich Datenintegrität und bietet 12.000 Kunden in mehr als 100 Ländern, darunter 99 der Fortune 100 Unternehmen, Genauigkeit, Konsistenz und Kontext in ihren Daten. Die Datenintegrations-, Datenqualitäts-, Data-Governance-, Location-Intelligence- und Datenanreicherungsprodukte von Precisely ermöglichen bessere Geschäftsentscheidungen, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Erfahren Sie mehr unter www.precisely.com/de.

