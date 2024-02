DJ US-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 3,2 Prozent

WASHINGTON (Dow Jones)--Die US-Wirtschaft hat im vierten Quartal 2023 ein kräftiges Wachstum erzielt, das in einer zweiten Veröffentlichung jedoch etwas nach unten revidiert wurde. Wie das Handelsministerium im Rahmen einer ersten Datenrevision berichtete, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem BIP-Wachstum von 3,3 Prozent gerechnet, nachdem das Handelsministerium in einer ersten Schätzung ein Plus von 3,3 Prozent gemeldet hatte.

Im dritten Quartal war die US-Wirtschaft um 4,9 Prozent gewachsen, im zweiten Quartal um 2,1 Prozent und im ersten Quartal um 2,2 Prozent.

Der von der US-Notenbank als Inflationsmaß favorisierte Deflator der persönlichen Konsumausgaben (PCE) stieg um 1,8 Prozent nach einem Anstieg von 2,6 Prozent im Vorquartal.

Der BIP-Deflator betrug 1,6 Prozent nach 3,3 Prozent im Vorquartal. Volkswirte hatten eine Rate von 1,5 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator misst die Preisentwicklung anhand aller produzierten Waren und Dienstleistungen. Die Verbraucherpreise werden dagegen mittels eines repräsentativen Warenkorbs erhoben.

