Der schwedische Zahlungsanbieter Klarna hat seinen Verlust um mehr als drei Viertel reduziert. Der geplante IPO des Unternehmens könnte einer der größten in diesem Jahr werden. Klarna hat seine Nettoverluste im Jahr 2023 um 76 Prozent reduziert, da der Bezahlungsdienstleister sich auf einen der größten Börsengänge des Jahres vorbereitet. Das in Stockholm ansässige Fintech-Unternehmen, das unter anderem mit PayPal und Sezzle aus den USA und Afterpay aus Australien konkurriert, verzeichnete im vierten Quartal einen Verlust von rund 400 Millionen schwedischen Kronen (35,8 Millionen Euro), nachdem es in den vorangegangenen drei Monaten sogar kurzzeitig die Gewinnzone erreicht hatte. Der …