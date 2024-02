© Foto: Ulrich Zillmann - picture alliance / FotoMedienService



Beyond Meat hat eine beachtliche Kehrtwende hingelegt, nachdem das Unternehmen jüngst die Umsatzerwartungen für das Quartal übertraf und eine Preiserhöhung sowie Kostensenkungen für das kommende Jahr ankündigte. Die Nachricht löste im erweiterten Handel einen spektakulären Anstieg der Aktien um zeitweise 75 Prozent aus. Mit rund 40 Prozent der Aktien, die laut LSEG Ende Januar leerverkauft waren, steht Beyond Meat, der Lieferant pflanzenbasierter Fleischalternativen für Fast-Food-Ketten wie McDonald's und Yum Brands, möglicherweise vor einer neuen Phase. CEO Ethan Brown betonte in einer Telefonkonferenz, dass die geplanten Preisanpassungen ab dem zweiten Quartal sich positiv auf die …