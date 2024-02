Der Impfstoffhersteller Novavax hat an diesem Mittwoch seine Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsquartal präsentiert. An der Börse kommen die Zahlen nicht gut an - die Aktie bricht um ein Viertel ein. Viele Anleger dürften jetzt vor der Frage stehen, ob sie das aktuelle Niveau zum Einstieg nutzen sollten.Die Highlights für das vierte Quartal 2023 und das gesamte Jahr umfassen laut Novavax die Fortschritte bei der Bereitstellung ihres Covid-19-Impfstoffs, die erhebliche Reduzierung der Betriebskosten, ...

