Nachdem in der vergangenen Woche Bestmarken erreicht wurden, tun sich die US-Indizes mit einer Fortsetzung der Rally schwer. Schließlich stehen am Donnerstag mit den Inflationsdaten für Januar und am Freitag mit dem ISM-Indikator aus der Industrie wichtige Konjunkturdaten auf der Agenda. Zudem werden an diesem Mittwoch mehrere Vertreter der US-Notenbank Fed Reden halten. Rund 30 Minuten vor Handelsbeginn notiert der Dow Jones 0,23 Prozent tiefer auf 38.883 Punkte. Der überwiegend mit Technologieaktien ...

