Mit einer gefälschten Mail wollen Hacker derzeit an die Kontodaten von Netflix-Usern kommen. Wer sich näher mit dem Schreiben beschäftigt, sollte gleich an mehreren Stellen stutzig werden. Wenn das "Team Rechnungsstellung" von Netflix per Mail eine furchtbar dringende Bestätigung der Rechnungsinformationen fordert, sollten die Alarmglocken klingeln: Die Verbraucherzentrale warnt derzeit in ihrem Phishing-Radar vor einer entsprechenden Betrugsmasche.AnzeigeAnzeige ...

