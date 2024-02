Honda hat die Ende 2022 angekündigte Brennstoffzellen-Version seines Kompakt-SUV CR-V präsentiert. Eine Besonderheit: Die Batterie an Bord kann extern geladen werden. Der Verkauf des Honda CR-V e:FCEV soll noch in diesem Jahr in Japan und Kalifornien beginnen. Der 4,8 Meter lange CR-V e:FCEV kommt laut einer Honda-Mitteilung auf eine Reichweite von 434 Kilometern (nach EPA) und kann dank einer 17,7 kWh großen Batterie an Bord nochmals 46 Kilometer ...

