In der kommenden Handelswoche dürfte unter den DAX-Titeln die Aktie von Bayer eine besondere Aufmerksamkeit genießen. Denn am 05. März werden die Leverkusener nicht nur den Geschäftsbericht für 2023 respektive die Zahlen zum vergangenen vierten Quartal vorlegen, sondern auch einen Kapitalmarkttag in London abhalten.Der angeschlagene Konzern, der zahlreiche Baustellen zu bewältigen hat, will ein Strategie-Update präsentieren und einen Ausblick auf 2024 und darüber hinaus abgeben.Im Vorfeld hat Bayer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...