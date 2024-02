Laut Weinmarktanalyse von NielsenIQ blieben in Deutschland 2023 die Wein-Umsätze,im Vergleich zum Vorjahr stabil. Das gab das Deutsche Weininstitut (DWI) bekannt Die Weinabsätze, so das DWI, schrumpften hingegen um vier Prozent zurück, was im Wesentlichen darauf zurückzuführen ist, dass weniger Menschen Wein einkauften. Im Jahr 2023 ging die Zahl der Haushalte, die Wein kauften im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...