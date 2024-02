- Effiziente PCIe-zu-JESD-Schnittstellenbrücke ermöglicht stromsparende Beschleunigung für 5G-Datenpfad-Anwendungen

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), der führende Anbieter von programmierbaren Niedrigenergielösungen, kündigte heute die neuesten Updates des Lattice ORAN Solution Stack an, die integrierte 5G-Kleinzellen mit geringem Stromverbrauch und flexiblen Bridging-Funktionen ermöglichen. Mit den neuen Updates stellte Lattice ein neues 5G-Datenpfad-Referenzdesign für integrierte Funkanwendungen im Außenbereich vor, um Kunden bei der Entwicklung ihrer drahtlosen Infrastruktur der nächsten Generation für intelligente Fabriken, intelligente Städte, intelligente Autos und mehr zu unterstützen.

"Der wachsende Markt für 5G-Small-Cells erhöht den Bedarf an programmierbaren Lösungen mit geringem Stromverbrauch und niedriger Latenz", sagte Matt Dobrodziej, Konzernvizepräsident des Segments Marketing and Business Development bei Lattice Semiconductor. "Der aktuelle Lattice ORAN Solution Stack enthält wichtige neue Funktionen und Möglichkeiten, um Telekommunikationskunden bei der Entwicklung und schnellen Bereitstellung sicherer, energieeffizienter und leistungsoptimierter 5G-Small-Cell-Lösungen zu unterstützen, die sich problemlos an die sich weiterentwickelnden Standards anpassen lassen."

Der Lattice ORAN Solution Stack wurde entwickelt, um den Einsatz von sicheren, anpassungsfähigen Open Radio Access Network (ORAN) Systemen und Anwendungen zu beschleunigen. Der neueste Lattice ORAN Solution Stack (Version 1.2) bietet die folgenden Funktionen und Möglichkeiten:

PCIe Gen3 x4 to JESD204B x4 Schnittstellenüberbrückung

Gen3 x4 to JESD204B x4 Schnittstellenüberbrückung 4T4R unterstützt 100 MHz IBW (sofortige Bandbreite)/OBW (belegte Bandbreite) auf Mid-Power RF (Funkfrequenz) Verstärker

Ein neues 5G-Datenpfad-Referenzdesign für integrierte Funkanwendungen im Außenbereich, konform mit O-RAN Option 0 Split

Sehen Sie Live-Demonstrationen auf dem Mobile World Congress Barcelona 2024

Der neueste ORAN Solution Stack von Lattice, der 5G-Small-Cells ermöglicht, ORAN-Designs, Sicherheits- und Timing-Lösungen, Post-Quantum-Krypto und Hardware-Sicherheitsfunktionen werden zusammen mit Ökosystempartnern von Lattice auf dem Mobile World Congress vom 26. bis 29. Februar 2024 in Barcelona zu sehen sein. Besuchen Sie den Messestand von Lattice in der Fira Gran Via, Halle 3, Raum Nr. 3O40MR, um innovative Low-Power-FPGA-Lösungen zu erleben und zu entdecken.

Für weitere Informationen über die oben genannten Technologien besuchen Sie bitte unsere Website:

Lattice ORAN Solution Stack

