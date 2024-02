Gute Nachrichten hatten in der Solarbranche zuletzt eher Seltenheitswert. Der US-Solarmodulhersteller First Solar konnte mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal und dem Ausblick nun aber überzeugen. An der Börse kommt dies gut an, die Aktie löst sich mit einem Plus von mehr als fünf Prozent von den jüngsten Tiefs.Im vierten Quartal 2023 steigerte First Solar den Umsatz zum Vorjahr um rund 20 Prozent auf 1,2 Milliarden Dollar. Zudem schaffte der Konzern die Rückkehr in die schwarzen Zahlen und verzeichnete ...

