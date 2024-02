Die Aktie von K+S (WKN: KSAG88) befindet sich seit den Hochs im April 2022 in einem kontinuierlichen Abwärtstrend. Aktuell zeigt der Wert kaum Impulse und läuft von Jahrestief zu Jahrestief. Doch wann geht es bei dem Kali-Konzern wieder nach oben? K+S vorgestellt K+S mit Sitz in Kassel ist ein deutsches Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt in der Kali- und Salzförderung. Der Konzern ist einer der weltweit führenden Anbieter von kali- und magnesiumhaltigen ...

