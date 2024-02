Die Aktie von eBay (WKN:916529) überzeugte zuletzt wieder an der Börse, nachdem seit 2022 starke Verluste bei Investoren zu Buche gestanden hatten. Das treibt den Wert am Mittwoch an und darum könnte ein Investment jetzt interessant sein. eBay vorgestellt eBay ist ein US-Unternehmen, das einen der größten Online-Marktplätze weltweit betreibt. Es wurde am 3. September 1995 von Pierre Omidyar in San José unter dem Namen AuctionWeb gegründet. Auch in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...