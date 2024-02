Nasdaq Stockholm AB: Delisting of warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc (21/24)

As of February 29, 2024, the following warrants issued by Morgan Stanley & Co. International plc will be delisted upon request from the issuer. Short ISIN BEAR AXFO X5 AVA 7 GB00BNTT3767 BEAR SQUARE X5 AVA 5 GB00BQR9B318 BEAR SPGSC X8 AVA 12 GB00BQRN2Q32 BEAR GAS X12 AVA 23 GB00BQRQ0N55 BEAR SP50 X18 AVA 16 GB00BNV3BK56 BEAR SNOW X2 AVA 3 GB00BL07BW60 BULL BLNK X2 AVA 1 GB00BL05SB84 BULL ETSY X5 AVA 1 GB00BNV4RV13 BULL MINEST X3 AVA 1 GB00BQRPPL51 BULL PALL X10 AVA 13 GB00BQRJQT27 BULL PSNY X4 AVA 1 GB00BQRKX056 BULL SP500 X5 AVA 3 GB00BKZYT879 BULL RUN X5 AVA 1 GB00BQRJW720 MINI L MEKO AVA 9 GB00BL01G018 MINI L STERV AVA 1 GB00BL01QB23 For further information concerning this exchange notice please contact Issuer surveillance, telephone +46 8 405 72 80 or iss@nasdaq.com.