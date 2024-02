Just Eat Takeaway will Gewinn erzielen & kostenloses Webinar am Abend

Werbung







Der Lieferando-Betreiber reduziert seine Verluste und will ein positives Ergebnis bereits 2024 erreichen.



Heute Morgen hat der britisch-niederländische Essenslieferant den Jahresbericht veröffentlicht. Auf den ersten Blick sind die Zahlen nicht positiv. Die Anzahl an aktiven Kunden ist um 6% auf 84 Millionen gefallen, dies hat auch in einer 7 prozentigen Umsatzsenkung resultiert. Wie im Jahr 2022 ist das Nettoergebnis negativ, dennoch hat die Firma die Verluste um mehr als 67% reduziert. Außerdem ist das adjustierte EBITDA auf 324 Millionen Euro gestiegen.



Dem Finanzmarkt scheinen diese positive Aspekte nicht genug zu sein, der Abwärtstrend geht weiter. Die Aktie fällt heute über 5% und ist gut 14 Euro wert. In 2020 erreichte die Aktie ein Allzeithoch bei 110,65 Euro, diese Tagen sind allerdings Geschichte.









Quelle: HSBC