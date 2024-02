Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom 27. Februar 2024 einen neuen Präsidenten des Verwaltungsrats des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil bestellt und zwei bestehende Verwaltungsratsmitglieder für die Mandatsperiode vom 3. März 2024 bis 2. März 2028 wiederbestellt.Neu präsidiert Marco Öhri aus Mauren den Verwaltungsrat. Marco Öhri ist Mitinhaber und Mitglied der Geschäftsleitung einer in Liechtenstein und in der Ostschweiz tätigen Apothekengruppe mit rund 40 Mitarbeitenden und bringt Erfahrungen als Verwaltungsrat bei einem Dienstleistungsunternehmen mit. Er ersetzt den ausscheidenden Präsidenten Roger Züger. Der bestehenden Verwaltungsratsvizepräsident Markus Verling aus Eschen und die bestehende Verwaltungsrätin Alexandra Marion Schädler aus Triesen wurden für eine zweite Mandatsperiode bestellt.Der Verwaltungsrat des Verkehrsbetriebs LIECHTENSTEINmobil besteht aus fünf Mitgliedern. Neben dem neu bestellten Präsidenten und den beiden wiederbestellten Mitgliedern nehmen Piotr Caviezel aus Chur und Nicole Kaiser aus Ruggell Einsitz. Ihre Mandatsperiode läuft bis zum 11. März 2027.Die Regierung dankt dem neuen Präsidenten und den wiederbestellten Mitgliedern für ihre Bereitschaft, im Verwaltungsrat der Verkehrsbetriebe LIECHTENSTEINmobil mitzuwirken. Ebenso bedankt sie sich bei Roger Züger für seine geleistete Arbeit und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian Rüdisser, GeneralsekretärT +423 236 64 42infrastruktur@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100916457