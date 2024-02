Der Ausblick auf 2024 (Umsatz 2 Mrd. € und EBITDA-Marge 19 bis 20 %) lag etwas unter den Konsensprognosen, war aber auch rein organischer Natur, d. h. ohne die kürzlich angekündigte ESG-Akquisition. Ohnehin ist Hensoldt kein direkter Produzent von militärischen Verbrauchsgütern, was die kurzfristige Dynamik bremst. Auf lange Sicht jedoch ist die Visibilität hoch. Immerhin sitzt man auf 5,5 Mrd. € Auftragseingang, was fast dem dreifachen Jahresumsatz entspricht. Wir hatten um 25 € zu Jahresbeginn zum Kauf geraten.Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 09.Schlaglichter dieser Ausgabe:- NIKKEI 225 auf Allzeithoch- PVA TEPLA hat eigene Prognosen übertroffen- DT. TELEKOM verfehlt Erwartungen- Lupe: Thema CO2-SpeicherungBörsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info