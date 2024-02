The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.02.2024.

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.02.2024

ISIN Name

DE000A0LAUP1 CropEnergies AG

IE0002UTLE51 HSBC ETFs PLC

