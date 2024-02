© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance



Nvidia ist der Star am KI-Himmel, aber andere Tech-Titel holen auf. Laut Louis Navellier, dem CEO und Gründer von Navellier & Associates, ist Super Micro noch "heißer" und dazu "nicht so überbewertet". Super Micro Computer stellt KI-Systeme und Grafikprozessor-Server her. Die Aktien des an der Nasdaq gelisteten Unternehmens sind im vergangenen Jahr um sagenhafte 960 Prozent gestiegen - und damit weit mehr als die Titel von Nvidia, die eine Kursrallye von über 200 Prozent verzeichneten. Auch in diesem Jahr haben die Super-Micro-Titel die Nase vorn. Während die Aktie seit Jahresbeginn um rund 200 Prozent zugelegt hat, waren es bei der Nvidia-Aktie 'nur' knapp 60 Prozent. Investor …