Anzeige / Werbung

Die Aktie von Cresco Labs befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer heiklen Phase.

Die Aktie von Cresco Labs befindet sich aus charttechnischer Sicht in einer heiklen Phase. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (vom 30. Januar) zeigte die Aktie gute Ansätze, die Bodenbildung voranzubringen. Cresco Labs setzte damals den Widerstandsbereich von 2 US-Dollar unter Druck und öffnete damit die Tür in Richtung 2,5 US-Dollar / 2,7+ US-Dollar.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem "[…] Zuletzt gelang der in den letzten Monaten so arg gebeutelten Aktie ein weiterer Achtungserfolg. Cresco Labs überwand den eminent wichtigen Widerstandsbereich von 2,0 US-Dollar und verhalf so dem Vorstoß zu mehr Relevanz. Damit könnte es sogar zu einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 2,5 US-Dollar / 2,7+ US-Dollar kommen. Nach den jüngsten Kursgewinnen sind aber auch einsetzende Gewinnmitnahmen nicht auszuschließen. Wichtig ist: Etwaige Rücksetzer sollten auf 1,5 US-Dollar begrenzt bleiben. Anderenfalls könnte es wieder eng werden für die Aktie.".

Cresco Labs nutzte die Gunst der Stunde und das Momentum und lief in Richtung der zentralen Widerstandszone 2,5 US-Dollar / 2,7+ US-Dollar. Die Vehemenz des Vorstoßes nährte die Hoffnung auf einen erfolgreichen Durchbruch. Doch dann passierte genau das, was in diesen Situationen nicht passieren sollte. Cresco Labs scheiterte am Widerstand. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen die Aktie wieder in die Knie.

Wie gewonnen, so zerronnen könnte man meinen. Die Aktie setzte auf 2,0 US-Dollar zurück und aus bullischer Sicht leider auch darunter. Nun muss es zumindest darum gehen, die wichtige Unterstützung von 1,5 US-Dollar zu verteidigen.

Kurzum. Die Aufgabenstellung ist aus charttechnischer Sicht klar definiert. Cresco Labs muss über die 2,0 US-Dollar zurückkehren, um Druck von den 1,5 US-Dollar zu nehmen. Mit Blick auf eine mögliche Bodenbildung gilt unverändert: Die Aktie muss über die Zone 2,5 US-Dollar / 2,7+ US-Dollar, um das Szenario der Bodenbildung voranzutreiben. Cresco Labs hat die Veröffentlichung der Zahlen für das 4. Quartal für den 13. März angekündigt. Positive Impulse wären in der aktuell recht prekären Lage "wünschenswert".

Jetzt den vollständigen Artikel lesen

Enthaltene Werte: CA22587M1068