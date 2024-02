Die Aktie dürfte nur den Experten unter den Experten geläufig sein. Es handelt sich um Vivani Medical, ein Biotech-Unternehmen, das sich im Bereich der Adipositas- und Gewichtsmanagementbehandlungen aufhält. Nach präklinischen Daten schießt die Aktie am Mittwoch um 670 Prozent in die Höhe. Viking Therapeutics lässt grüßen. Wie das biopharmazeutische Unternehmen am Mittwoch mitteilte, habe es positive präklinische Daten zu den Gewichtsverlusteffekten eines seiner experimentellen Implantate aus einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...