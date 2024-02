Tagesausblick für 29.02.: DAX - Aufwärtsdynamik läßt nach. Strompreis und Inflationsdaten im Blickpunkt.

Der Februar neigt sich dem Ende. Während der DAX® den vierten Monat in Folge mit Kursgewinne beenden dürfte, drohen Nebenwerte Indizes wie der MDAX® und SDAX® den zweiten Monat in Folge mit Verlusten abzuschließen. Damit reagierte die zweite und dritte Reihe deutlich sensibler auf den Aufschub der Zinssenkungen seitens EZB und Fed als Standardwerte. Zum Monatsschluss werden Inflationszahlen aus den USA erwartet. Möglicherweise senden sie Signale für einen ersten Zinsschritt der Fed.

An den Anleihemärkten pendelten sich die Renditen am kurzen und langen Ende im Bereich des Vortags ein. Morgen könnte es jedoch zu größeren Schwankungen kommen. Bei den Edelmetallen gab es ein zwiespältiges Bild. Der Goldpreis konnte sich im Bereich von 2.030 USD halten. Die Notierungen für Palladium und Silber setzten hingegen ihren Konsolidierungskurs fort. Der Ölpreis zog im Tagesverlauf leicht an. Der Kurs für ein Barrel Brent Crude Oil deutete dabei den Ausbruch über die Widerstandsmarke von 84,20 USD an. Bestätigt sich dieser Ausbruch eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 86,90 USD und im weiteren Verlauf bis 90,50 USD. Auffällig waren heute die Notierungen für den Strompreis und CO2-Zertifikate. Der Strompreis gemessen am Phelix DE Base Year Future legte heute den zweiten Tag in Folge kräftig zu. Oberhalb von 83 Cents pro MWh könnte sich ein nachhaltiger Trendwechsel andeuten. Der Preis des CO2-Futures (Carbon-Futures), gemessen am ICE ECX EUA Future, erreichte heute die Marke von 60 Euro. Steigt die Preis über dieses Level eröffnet sich Potenzial bis 66 Euro. Dennoch ist weiterhin mit Rücksetzern zu rechnen.

Airbus stieg heute auf ein neues Allzeithoch. Allianz plant die Abwertung des Immobilienportfolios und Lanxess schrieb bereits für das Geschäftsjahr 2023 einen dreistelligen Millionenbetrag im Bereich Flavors & Fragences sowie Polymer Additivies ab. Die Allianz-Aktie schloss dennoch fester. Der Spezialchemiekonzern musste hingegen einen deutlichen Abschlag hinnehmen. Der Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 Group verbuchte 2023 einen deutlichen Rückgang bei den verkauften Fahrzeugen. Dabei fiel der Umsatz um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Für 2024 peilen die Berliner operativ die Gewinnschwelle an. Die Aktie tauchte dennoch unter die Marke von EUR 5. Gerresheimer und Mercedes-Benz profitierten von positiven Analystenkommentaren. Der Wasserstoffspezialist Nel konnte den Umsatz 2023 gegenüber dem Vorjahr kräftig steigern und dabei den Verlust deutlich senken. Die anfänglichen Kursgewinne konnten die Norweger dennoch nicht halten. Bei Puma nutzten einige Bullen den gestrigen Rücksetzer zum Einstieg. Nachhaltige Kaufimpulse dürften jedoch frühestens oberhalb von EUR 43,10 folgen. Immobilienaktien wie LEG Immobilien, TAG Immobilien und Vonovia schlossen deutlich schwächer und markierten jeweils ein neues Jahrestief.

In den USA legten eBay und Zoom im frühen Handel überdurchschnittlich zu. Alphabet setzte den Abwärtstrend zunächst fort.

Morgen werden unter anderem Aareal Bank, AirFrance KLM, Aixtron, Anheuser-Busch, Befesa, Beiersdorf, Covestro, Kion, MTU Aero Engines und SMA Solar Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen. Puma lädt zum Kapitalmarkttag und Pfizer wird einen Einblick in die Onkologie-Pipeline

Wichtige Termine:

Germany-Retail Sales

France-Inflation Prelim

France-GDP Final

Spain-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Spain-Current account

Germany-Inflation Prelim

United States-Jobless

United States-personal consumption expenditures price index

Atlanta Federal Reserve Bank President Bostic speaks on economic

Chicago Federal Reserve Bank President Goolsbee speaks on monetary

Colombia central bank board to meet, will not vote on interest rate

Cleveland Federal Reserve Bank President Mester speaks in New York

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 17.581/17.620/17.663 Punkte Unterstützungsmarken: 17.221/17.258/17.296/17.365/17.400/17.448/17.536 Punkte Der DAX® pendelte heute größtenteils in einer engen Range zwischen 17.550 und 17.600 Punkten und schloss am oberen Ende der Bandbreite. Zwischen 17.581 und 17.620 Punkten findet der Leitindex allerdings eines starke Widerstandszone bestehend aus 138,2-Retracementlinie (17.581 Punkte) sowie Oberkante des Bollingerbands/Aufwärtstrendkanals (17.620 Punkte). Gelingt es, diese Zone zu überwinden eröffnet sich weiteres Potenzial bis 17.663 Punkte (161,8%-Retracementlinie). Der kurz- und langfristige RSI liegt seit Tagen im überkauften Bereich. Der Aufwärtstrend ist jedoch weiter intakt. Anzeichen für einen Rücksetzer gibt es frühestens unterhalb von EUR 17.536 Punkten. Kippt der Leitindex unter diese Marke droht eine Konsolidierung bis zur Ausbruchslinie bei 17.448 Punkte. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 02.02.2024 - 28.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 01.03.2019 - 28.02.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End Zertifikate bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt.

