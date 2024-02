Ratingen, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Innovative Technologie kann zu verbesserten Patientenergebnissen führen, indem sie hochauflösende Bilder in Kombination mit niedrig dosierter Röntgenstrahlung liefert.- Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in Europa und macht 1 von 4 jährlichen Krebsfällen aus.Fujifilm wird auf dem European Congress of Radiology (ECR) 2024 eine bahnbrechende neue Mammographie-Technologie, AMULET SOPHINITY, vorstellen.Diese Technologie, die in Zusammenarbeit mit führenden Klinikern entwickelt wurde, zielt darauf ab, sowohl die Genauigkeit als auch die Einfachheit der Diagnose deutlich zu verbessern und den Patientenkomfort zu erhöhen, ohne dabei Kompromisse bei der Bildqualität einzugehen.Brustkrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Frauen in der Europäischen Region der WHO. Jede vierte neue Krebsdiagnose ist auf Brustkrebs zurückzuführen, wobei die Inzidenz für 2020 auf mehr als eine halbe Million geschätzt wurde, was ihn zur häufigsten Krebstodesursache bei Frauen macht. [i]Mit modernster und zukunftssicherer Technologie können wir diese Ergebnisse für Patienten in ganz Europa verbessern und durch eine schnellere Diagnose mehr Leben retten.In einer Zeit, in der die Krebsdiagnosen bis 2035 um 24 % ansteigen und damit die Kreislauferkrankungen als häufigste Todesursache in der EU überholen werden, war es noch nie so wichtig wie heute, die Vorsorgeuntersuchungen zu verbessern und die Diagnose zu beschleunigen[ii].AMULETT SOPHINITYAMULET SOPHINITY ist ein digitales Mammographiesystem, das eine niedrige Dosis, hohe Bildqualität und einen verbesserten Arbeitsablauf mit KI-Technologie bietet. Das "AMULET SOPHINITY"-System ist mit einem FPD mit Direktkonvertierung ausgestattet, der ein TFT-Panel mit "Hexagonal Close Pattern (HCP)"-Struktur*1 verwendet. Es liefert hochauflösende Bilder mit einer Pixelgröße von 50 µm. Neben der kontrastverstärkten digitalen Mammographie (CEDM) zur Erkennung von Läsionen und zur Verlaufskontrolle unterstützt es die Zwei-Winkel-Tomosynthese mit einer verbesserten scharfen Bildrekonstruktion für eine bessere Verkalkung, die Bilder auf die gewünschten Strukturen fokussiert und die Beobachtung von Läsionen erleichtert, die aufgrund von überlappenden Brustdrüsenstrukturen schwer zu erkennen sind. Durch die Erhöhung der Anzahl der aufgenommenen Tomosynthesebilder im Vergleich zum aktuellen Modell*2 und die Erhöhung der für die Bildrekonstruktion verwendeten Informationsmenge können die bei der Rekonstruktion entstehenden Artefakte*3 reduziert und klarere Bilder erzielt werden. Es werden zwei Winkel unterstützt: der ST-Modus für Routineuntersuchungen mit einer Gesamtdosis pro Serie, die der des aktuellen Modells entspricht, und der spezielle HR-Modus für die schwierigsten Fälle, der keine Kompromisse bei der Bildqualität eingeht und eine extrem hohe Trennung und Auflösung unterstützt.Darüber hinaus ist das digitale Mammographiesystem AMULET SOPHINITY mit der Projektionsfunktion "Positionierungskarte" ausgestattet, die mithilfe von KI-Technologie*4 neu entwickelt wurde. Die Hautlinien*5 und die Brustwarzenpositionen, die aus dem vorherigen Mammographiebild extrahiert wurden, werden auf die Tischoberfläche projiziert, um die gleiche Position wie im vorherigen Mammographiebild zu bestimmen. Dadurch kann der Röntgenassistent die Brust in Bezug auf die projizierte Hautlinie und die Position der Brustwarze positionieren, so dass Bilder aufgenommen werden können, die sich leicht mit früheren Aufnahmen vergleichen lassen. Bei einer erstmaligen Untersuchung, bei der keine früheren Bilder vorliegen, können die Bilder der gegenüberliegenden Seiten invertiert und auf die Tischoberfläche projiziert werden, um die linke und rechte Brust zu vergleichen. Die Positionierungskarte reduziert den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Bildausrichtung und andere Leseaufgaben und verbessert so den Arbeitsablauf sowohl bei der Positionierung als auch beim Lesen.Zusätzlich zur Positionierungskarte unterstützt das System eine KI-basierte Analyse der Patientenpositionierung, um jede Art von Abweichung von den Kriterien der Positionierungsrichtlinien zu erkennen.Außerdem sind das Design und die Funktionen so gestaltet, dass sie für den Prüfling schonend sind. Die geschwungene Form, die sich der Körperform anpasst, ist an der Vorderseite des Detektors vorgesehen, um die Enge während der Untersuchung zu lindern, und die automatische Druckreduzierungsfunktion Comfort Comp, die darauf abzielt, Schmerzen während der Brustkompression zu reduzieren, ist standardmäßig vorhanden.Letztes Jahr kündigte die FUJIFILM Europe GmbH die Abtrennung ihrer medizinischen Systeme vom umfassenderen Imaging- und Materialgeschäft und deren Zusammenlegung mit der Einheit Fujifilm Healthcare Europe (ehemals Hitachi Medical Systems Europe) an, um sich auf die Bereitstellung der umfassendsten und innovativsten medizintechnischen Lösungen zu konzentrieren, die auf ihrer Tradition in der medizinischen Bildgebung aufbauen.Fujifilm Healthcare ist bereits für branchenführende Technologien wie die Synapse-Plattform verantwortlich, die die Geschwindigkeit und Genauigkeit der klinischen Entscheidungsfindung verbessert. Mit Wissen, Leidenschaft und Inspiration unterstützt Fujifilm medizinische Fachkräfte im Bereich Frauengesundheit bei ihrem Ziel, die Behandlungsergebnisse von Patienten zu verbessern - durch die Entwicklung der umfassendsten und innovativsten medizintechnischen Lösungen, die aus den Kernkompetenzen der medizinischen Bildgebung abgeleitet sind.Fujifilm Healthcare hat sein Angebot an Diagnostika und medizinischen Geräten erweitert, wobei die Frauengesundheit einer der Schlüsselbereiche ist, der von seinen innovativen Bildgebungslösungen profitieren wird.Masaharu Fukumoto, Geschäftsführer, Fujifilm Healthcare Europe, sagte:"Wir freuen uns, das digitale Mammographiesystem AMULET SOPHINITY auf dem ECR 2024 vorzustellen, wo wir unsere bahnbrechenden, umfassenden und innovativen medizintechnischen Lösungen präsentieren werden. Das digitale Mammographiesystem AMULET SOPHINITY ist nicht nur ein Produkt, sondern eine Plattform, die alle mammographischen Techniken an einem Ort vereint. Dies ist das erste Kapitel der neuen Plattform, die dafür sorgen kann, dass die Patienten Klarheit und Vertrauen in ihre Diagnose haben."*1 Ein TFT-Panel mit sechseckigen Elektroden, die Röntgenstrahlen in elektrische Ladungen umwandeln und die elektrischen Ladungen sammeln, um Röntgeninformationen zu erkennen. Die Störungen der elektrischen Feldstärke, die an den Ecken der Elektroden auftreten, nehmen im Allgemeinen zu, je spitzer die Ecken werden. Bei unseren TFT-Panels mit "HCP-Struktur" ist die Form der Elektrode nicht quadratisch, wie bei den üblichen Panels, sondern sechseckig, mit stumpferen Winkeln, wodurch die Störung der elektrischen Feldstärke verringert wird. Dies verbessert die Effizienz der Ladungssammlung und erhöht die Empfindlichkeit der Röntgendetektion um etwa 20 % im Vergleich zu Panels mit quadratischen Elektroden (im Vergleich zu unseren Geräten mit quadratischen Elektroden).*2 AMULET Innovality, unser digitales Mammographiesystem für das Brustkrebs-Screening.Handelsname: Digitales Mammographiesystem FDR MS-3500*3 Ein ursprünglich nicht vorhandenes Bild, das bei der Bildrekonstruktion in der Mammographie-Tomosynthese erzeugt wird.*4 Der Algorithmus zur Erkennung der Brustwarzenposition wurde mithilfe von Deep Learning, einer KI-Technologie, entwickelt. Die Leistung und Genauigkeit des Systems ändern sich nach der Installation nicht automatisch.*5 Kontur der Brusthaut.Informationen zu Fujifilm in EuropaFujifilm ist mit über 50 Unternehmen und Niederlassungen in Europa vertreten und beschäftigt mehr als 6.000 Mitarbeiter in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Produktion, Vertrieb und Service. Die FUJIFILM Europe GmbH mit Sitz in Ratingen, Deutschland, ist die strategische Zentrale für die Region. In ganz Europa beliefern die Fujifilm-Unternehmen eine Reihe von Branchen, darunter Medizintechnik, Biopharmazie, elektronische Materialien, Industrieprodukte, Chemikalien, grafische Systeme, optische Geräte, Datenspeicherung und alle Aspekte der Fotografie. In den letzten 20 Jahren hat sich das Unternehmen verstärkt auf das Gesundheitswesen konzentriert - von der Prävention bis zur Diagnose und Behandlung. Heute bietet Fujifilm in Europa das gesamte Spektrum der Patientenversorgung an, zusätzlich zur Forschung, Entwicklung und Herstellung von neuartigen Therapien, Gentherapien und Impfstoffen, sowie Zellkulturmedien und Lösungen für die regenerative Medizin. Weitere Informationen erhalten Sie hier: fujifilm.comInformationen zu Fujifilm Healthcare in EuropaNach der Übernahme des diagnostischen Bildgebungsgeschäfts von Hitachi 2021 wurden die europäischen Zentralen von FUJIFILMs Medical Systems Business Unit und FUJIFILM Healthcare Europe (ehemals Hitachi Medical Systems Europe) 2023 zusammengelegt, um den Wert des kombinierten Produktportfolios zu maximieren. Neben der Gründung des neuen strategischen regionalen Hauptsitzes folgten verschiedene lokale Fujifilm-Tochtergesellschaften dem Weg, spezielle Healthcare-Einheiten zu bilden mit dem Ziel, Wissen, Leidenschaft und Inspiration zu bündeln, um einen höheren Wert für die Kunden zu schaffen. Mehr als 1500 Mitarbeiter sind bestrebt, das medizinische Fachpersonal bei der Verbesserung der Lebensqualität von Patienten zu unterstützen, indem sie das umfassendste und innovativste Portfolio an medizintechnischen Lösungen entwickeln, das auf Fujifilms Kernkompetenz in der medizinischen Bildgebung beruht. Weitere Informationen erhalten Sie hier: fujifilm.com[i] Europäische Kommission (2023). https://ecis.jrc.ec.europa.eu/pdf/Breast_cancer_2022-Oct_2023.pdf(ii) Europäische Kommission (2022). Der europäische Plan zur Krebsbekämpfung. Verfügbar unter: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/promoting-our-european-way-life/european-health-union/cancer-plan-europe_en#:~:text=Unless%20we%20take%20decisive%20action,of%20death%20in%20the%20EU.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2347396/AMULET_SOPHINITY.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/Fujifilm_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/neue-technologie-zur-verbesserung-der-behandlungsergebnisse-bei-brustkrebs-302074426.htmlPressekontakt:Charlotte Newman; Charlotte.Newman@lexcomm.co.uk; 07884 180837Original-Content von: FUJIFILM Europe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148634/5724341