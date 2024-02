Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG



Unternehmen: PVA TePla AG

seit: 28.02.2024

Roadshow-Feedback: Guidance 2023 übertroffen - Umsatzverdopplung bis 2028 im Blick



Jalin Ketter (CEO/CFO) war gestern mit Montega auf Roadshow in Hamburg, um die starken vorläufigen FY-Zahlen und den ebenfalls veröffentlichten Ausblick bis 2028 zu präsentieren, der eine Verdopplung der Umsatzbasis und u.E. eine deutliche Ergebnissteigerung beinhaltet.



Guidance 2023 wie erwartet übertroffen: Nach vorläufigen Zahlen übertraf das Unternehmen mit >263 Mio. EUR Umsatz (Konsens: 257,0 Mio. EUR) und >43 Mio. EUR EBITDA (Konsens: 39,9 Mio. EUR) die selbstgesteckten Ziele deutlich sowie unsere Erwartungen leicht. Damit verzeichnete PVA TePla nach einer sehr starken Performance in den letzten Jahren mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg ein weiteres Erfolgsjahr. Auftragsbestand und -eingang sanken im Vorjahresvergleich um -4 % bzw. -6 % yoy auf 278 Mio. EUR und 222 Mio. EUR (BtB: 0,84x).



Mittelfristausblick zeichnet klaren Weg: Für 2024 erwartet der Vorstand basierend auf dem Guidance-Midpoint einen weiteren Top Line-Zuwachs von ca. +6,5% yoy (270 bis 290 Mio. EUR) und eine EBITDA-Margensteigerung von ca. +1,0 PP yoy (47 bis 51 Mio. EUR). Wir positionieren uns umsatzseitig am oberen Ende bei einer EBITDA-Marge von 17,5%. Weiterhin äußerte der Vorstand seine Erwartung für 2025, in dem ein Wachstum in ähnlicher Höhe avisiert wird. Bis 2028 soll die Umsatzmarke von rund 500 Mio. EUR geknackt werden, was einer Umsatzverdopplung in 5 Jahren entspricht (CAGR 2023- 2028: 13,7% p.a.) und unserer bisherigen Erwartung (exkl. M&A) entspricht (MONe alt: 479 Mio. EUR). Akquisitionen könnten hierzu bis 2028 u.E. zwischen 20 - 50 Mio. EUR beitragen.



Organisation wird für das nächste Umsatz-Level vorbereitet: Im laufenden Jahr stehen für das Management neben der erfolgreichen operativen Performance folgende Themen oben auf der Agenda: (1) Der Umbau der Vertriebsstrukturen hin zu einem lösungsorientierten, aktiven Sales-Approach, wodurch v.a. eine größere Marktpenetration im hochprofitablen Segment Metrologie erreicht werden kann. (2) Die Erweiterung der Kapazitäten an den zentralen Standorten in Deutschland, Frankreich und Italien sowie die KI-basierte Weiterentwicklung von Metrologie-Software, die im Kundeneinsatz bereits signifikanten Mehrwert schafft (90% Fehlerdetektion vs. 80%) und (3) die Errichtung eines R&D-Centers für die Entwicklung von Prozesstechnologien für die Bearbeitung hochinnovativer Materialien. Zu Beginn steht hier die Entwicklung von Prozess Know-How für Siliziumkarbid-Halbleiter im Vordergrund, womit TPE u.E. gut für die Errichtung notwendiger Produktionskapazitäten außerhalb Chinas positioniert ist.



Massive Ausweitung der Bruttomarge: Durch den angestrebten starken Ausbau des Metrologiesegmentes sieht das Management trotz der Investitionen auch kurzfristig Margenpotenzial, welches nach Abschluss des Organisationsumbaus in 2026 voll ersichtlich werden dürfte und u.E. EBIT-Margen nahe der 20%-Marke als realisierbar erscheinen lässt (MONe alt: 14 bis 17% langfristig; TV: 14,5%). So werden in diesem Segment Bruttomargen deutlich oberhalb des Konzerndurchschnitts realisiert. Diesen Effekt sowie CAPEX/OPEX-Ausbau haben wir modellseitig berücksichtigt. Im Metrologie-Segment sind hohe Anzahlungen wie im restlichen PVA-Anlagenportfolio lt. Vorstand unüblich, was wir in höheren WC-Beständen im Prognosezeitraum zudem reflektieren.



Fazit: Die RS inkl. starker FY 2023-Ergebnisse und einem vielversprechenden Mittelfristausblick hat unseren positiven Blick auf den Investment Case verstärkt. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung inkl. des Kursziels von 33,00 EUR.







